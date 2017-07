Hechingen Vorhersagen und Sonnenwünsche

Zu Beginn wurde die Zukunft der Abgänger durch eine Wahrsagerin "vorhergesagt". Dargestellt wurden diese Zukunftsblicke durch Schüler der Grundstufe 2. Anschließend gaben die Kinder der Grundstufe 1 ihre schriftlichen "Sonnenwünsche" den Neuntklässlern mit auf den Weg.

Zwischendurch wurden Videoclips gezeigt, die die Abgänger während ihrer Betriebspraktika gedreht haben. Abschließend gab es eine Diashow als Rückblick, hierbei war der Werdegang der Abschlussklasse zu sehen: Einige von den Abgängern haben die Albert-Schweitzer-Schule bereits seit neun Jahren besucht, andere sind erst später in die Klasse gekommen.

Erst vergangene Woche waren alle Neuntklässler, mit ihrem Klassenlehrer auf Abschlussfahrt im Schwarzwald in Oppenau. Als Highlight dieser Reise ging es an einem Tag in den Europapark. Außerdem mussten alle Schüler ihren Mut bei einer Nachtwanderung und der nächtlichen Besteigung des Buchkopfturms beweisen.