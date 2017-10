Hechingen Von Menschenverstand und Zeitgeist

Die Strafprozessordnung, die noch aus der Kaiserzeit stammt und im Lauf der Jahre modernisiert wurde, könne niemals alle denkbaren Einzelfälle regeln. Die Anwendung de Gesetze würde oft als ungerecht empfunden, wenn zum Beispiel der Diebstahl eines Pfandbons gleich bewertet werde, wie der "millionenschwere" Griff in die Firmenkasse. Schnell werde hier nach dem gesunden Menschenverstand bei der Be- und Verurteilung gerufen. Aber, so Trick: "Der gesunde Menschenverstand obliegt immer dem Zeitgeist". So sei zum Beispiel in den 60er-Jahren Homosexualität mit dem gesunden Menschenverstand ganz anders beurteilt worden als heute. Von dem, was im Dritten Reich unter diesem Begriff verbrochen wurde, ganz zu schweigen. Er urteile daher immer auf der Basis des Gesetzes, aber, so versicherte Trick, "ich setze meinen Menschenverstand dabei durchaus ein".

Albrecht Trick ist auch Betreuungsrichter, eine stets wachsende Aufgabe in einer alternden Gesellschaft. "Da kommt eine Lawine auf die Gerichte zu", prophezeit Trick. In Deutschland "schlummern" nach seinen Angaben 4,5 Millionen Betreuungsvollmachten. Ab dem kommenden Jahr übernehmen die Amtsgerichte die Betreuungssachen von den Notariaten. Der Betreuungsrichter besucht Menschen, für die zum Beispiel wegen Demenz oder nach einem Schlaganfall eine Betreuung beantragt wurde, und hört sie persönlich an. Diese Aufgabe mache er sich so wenig leicht wie alle anderen, die daran beteiligt seien, stellte Trick klar. "Alle nehmen das ernst, weil es sie auch selber treffen kann". Er lasse sich nicht von Angehörigen unter Druck setzen und handle immer unabhängig.

Trick riet seinen Zuhörern, als Betreuer nicht unbedingt den Ehepartner einzusetzen – "sonst muss sich irgendwann eine 83-Jährige um einen 85-Jährigen kümmern" – sondern lieber die Kinder.

Es sei ein schöner, aber auch fordernder Beruf, schloss der Richter. Brigitte Steger, die Vorsitzende der Landfrauen, bedankte sich mit einem schwäbischen Gedichtband.