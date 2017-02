Hechingen Von Männern, Computern und Stühlen

Neben verschiedenen Tänzen ist es in Boll gute Tradition, dass auch humoristische Beiträge nicht zu kurz kommen. So gab’s auch dieses Mal wieder eine Reihe an Sketchen.

In einem solchen spielte der Vorstand des Musikvereins Hubert Keller – wie in den vergangenen Jahren auch – selbst mit. Thema: Eine Essenseinladung im Nobelrestaurant – mit einem Keller mit italienischem Akzent und mit vielen Missverständnissen: Wer kann denn auch schon wissen, dass bei einer Tischreservierung die Stühle nicht inbegriffen sind?

Einen Auftritt hatten zudem drei trinkfreudige Feuerwehrleute, die um Sprüche nicht verlegen waren: "Läuft in Boll der Bach mal über, tun wir’s gleich nach Stetten rüber." Gut an kam auch der Sketch "Computerkauf", in dem ein junger Verkäufer an den Kenntnissen seines Kunden aus dem Schreibmaschinen-Zeitalters fast verzweifelte.