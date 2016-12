Hechingen Vom Raumklang zum Klangraum

Schon das Eröffnungsstück, die Burnam-Bearbeitung von Luthers "Eine feste Burg" wirkte überwältigend. Wie hier entstand auch bei den anderen Stücken, darunter die Arrangements über Sakralwerke von Monteverdi, kurz nach dem Intro eine hochkomplexe polyphone Verdichtung im Klanggeschehen. Und zwar bis hin zur Achtstimmigkeit und darüber hinaus. Dann spielt jeder eine andere Melodie und dennoch hört sich das klingende Wirrwarr angenehm harmonisch an.

Derartige Stimmvielfalt, also die Polyphonie, erschien hier als reinste Klanggewalt. Und die ließ das Kirchenschiff kurzerhand zum faszinierenden Klangraum werden. Das Konzert verfehlte seine Wirkung auf die Zuhörer wahrlich nicht. Doch erhielt es zusätzliche Aufwertungen: Durch die Instruktionen über die Posaune, wie die der Gastprofessorin in leicht skandinavisch klingender Neptun-Sprache – was nach 100 Jahren nach der Begründung auch eine Hommage an die Kunstrichtung Dada darstellte.

Aber auch durch das Angebot an Weihnachtsgebäck und Glühwein vom Kulturverein in der Pause. Zum Abschluss gab es zeitgenössische Versionen bekannter Weihnachtslieder und schließlich gemeinsames Anstimmen mit dem hochzufriedenen Publikum.