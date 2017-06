Hechingen Vom Maßband und Fluchtstab zu GPS

Flurneuordnung aktiv erleben

In ganz Baden-Württemberg wird in dieser Woche das Wirkungsfeld der Geodäsie in Theorie und Praxis vorgestellt. Die Einblicke in die Welt der Vermessungsingenieure und Vermessungsbehörden soll deren Leistung für Bürger transparent machen und für den dringend benötigten Berufsnachwuchs werben.

Das Amt für Vermessung und Flurneuordnung des Landkreises lädt alle Interessierten zu verschiedenen Veranstaltungen in die Außenstelle des Landratsamts in Hechingen, Weilheimer Straße 31, ein. Insbesondere junge Leute seien angesprochen, heißt es in der Einladung.