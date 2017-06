Hechingen Voller Vorfreude auf die Hechinger

Das Seltsame daran ist, dass die Postbank selbst ihren Kunden in einem Schreiben mitgeteilt hatte, sie müssten künftig in die Filiale nach Balingen ausweichen. Das bezog sich aber wohl nur auf die Beratungsleistungen. "Die anderen Leistungen gibt es nach wie vor", bestätigte ein Pressesprecher der Post, an welche die Postbank angegliedert ist.

Das heißt: Möglich sind Geldtransferierungen aller Art sowie die Abgabe von Anträgen zum Rentenservice. Nicht mehr möglich sind Beratungen zu Konto, Altersvorsorge, Geldanlage, Versicherungen, Baufinanzierung.

Auf den letzten Drücker gibt es noch einiges zu erledigen

Doch um sich mit diesem Thema weiter zu beschäftigen, hat Jennifer Hellmannsberger am Mittwoch – also kurz vor der Eröffnung – keine Zeit. An jeder Ecke wird noch etwas fertigbearbeitet. Hier fehlt noch ein Poster, dort fehlt ein Artikel – manches wird erst auf den letzten Drücker geliefert.

Das Sortiment wird bei Bedarf noch erweitert. Und zwar dann, "wenn ich weiß, was angefragt wird", so die Betreiberin der Poststelle. Auf den Postdienstleistungen liege jedoch weiterhin das Hauptaugenmerk, betont die Burladinger Geschäftsfrau.

In den nächsten Wochen wird sie die meiste Zeit wohl in der Zollernstadt verbringen. Wenn sie das Angebot der Post früher bekommen hätte, wäre sie vermutlich direkt nach Hechingen gezogen. Jetzt hat sie aber gerade noch in ihrer Wohnung in Burladingen zu tun. Auf lange Sicht kann sie sich einen Wohnortswechsel allerdings durchaus vorstellen. "Wahrscheinlich mit der Zeit dann schon", meint Hellmannsberger.