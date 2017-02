Hechingen Virtuos und abwechslungsreich

Hechingen. Gott spricht: "Ich senke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch." Dieser Satz aus der Heiligen Schrift ist das Motto für die Reihe der Johanneskonzerte, die in diesem Jahr mit insgesamt elf Veranstaltungen aufwartet, darunter ein Gastspiel des Kirchenchors zum Reformationsjubiläum in Balingen.

Das Motto heiße aber auch, dass Gottes Geist da sei für jeden, sagte Pfarrer Horst Jungbauer bei der Begrüßung und wünschte den Konzertbesuchern, durch die dargebotene Musik in diesem Sinne berührt zu werden. Das Klangbild, das mit den feinen und eher leisen Tönen vom Altarbereich her die Johanneskirche erfüllte, bot dazu die besten Voraussetzungen.

Das Balinger Barockensemble nutzte das Konzert zudem, um an den 250. Todestag Georg Philipp Telemanns (1681 bis 1767) zu erinnern. Ein Komponist, dessen Stärke man erst seit heute kenne, sagte der Cembalist Friedrich Dold, der meist den so genannten Basso-Continuo-Part bei den aufgeführten Stücken spielte – im ersten Stück gemeinsam mit dem von Hubert Weinundbrot gespielten Fagott. Also die (Bass-) Begleitung der Solostimme, die hier in der sechsten "Methodischen Sonate" Elfriede Dold auf der (Quer-) Flöte übernahm.