Hechingen Verkaufsoffener Sonntag bei 30 Grad

Bereits um 11 Uhr zeigte das Thermometer auf dem Schloßplatz 30 Grad an. Kein Wunder, dass sich am Sonntagmorgen noch nicht so viele Hechinger herausgetraut hatten, als die Bürgergarde aufspielte und die Sportschützen den Startschuss gaben. Doch zum Fassanstich von Hechingen Aktiv – das Motto lautete "Sonntagsspaziergang in Hechingen" – fanden sich dann doch ein paar durstige Kehlen, die sich ein Freibier sicherten. Gezapft wurde es von Philipp Hahn, dem Ersten Beigeordneten der Stadt. Er betonte, dass er diese Aufgabe zum ersten Mal übernehme. In der Tat gingen zunächst einige Tropfen des Bieres verloren. Doch dann konnten Hahn und Siegfried Wischke, Koordinator des Stadtmarketings, loslegen und Halbe ausschenken.

Letzterer versicherte, er habe die Hechinger bereits ins Herz geschlossen, obwohl er noch nicht lange im Stadtmarketing aktiv sei und von außerhalb komme. "Ein tolles Volk" seien die Bewohner der Zollernstadt.

Die wiederum kamen zunächst zögerlich in die Oberstadt. Viele schlenderten am Morgen erst über den Flohmarkt an der Staig, der Hospital- und der Herrenackerstraße. Am Mittag dann war die Stadt voll, auf der Bühne auf dem Schloßplatz trotzten die Akteure der Hitze und gaben ihr Bestes. Die Zuschauer belohnten mit Applaus. Es wurde geschlemmt, geschleckt, gelacht und geshoppt. Viele Läden lockten mit Rabatten. E-Bikes, Segway, Golf, Hüpfburg und anderes mehr konnte ausprobiert werden. Nur die Bungee-Anlage war verwaist – wohl wegen der Hitze.