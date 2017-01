Hechingen Vergessenes Mahnmal für verlorene Söhne

Hechingen-Stetten. Das Steinrelief war einst Teil des Denkmals für die Stettener, die im Ersten Weltkrieg gefallen sind. Das 1920 aufgestellte Denkmal wurde aber nach dem Zweiten Weltkrieg durch ein Neues ersetzt. Das schöne Relief der alten Gedenkstelle wurde herausgelöst und verschwand für Jahrzehnte im Depot. Dort soll es nicht bleiben, haben nun die Fördervereine der Klosterkirche und des Heimatmuseums bei einer Vorstandssitzung beschlossen. Für das Relief wird bei der Steinwerkstatt Strobel aus Rangendingen ein Sockel in Auftrag gegeben. Dort wird auch das Relief gründlich restauriert. Die beiden Vereine finanzieren das Projekt je zur Hälfte.

Schöner Platz in Nische der Kirchenmauer

Fußgängern, die künftig den Weg an der Südseite der Klosterkirchenmauer entlang gehen, wird dieser Stein sicher auffallen. Er soll in einer Nische der gotischen Kirchenmauer einen schönen Platz finden. Vielleicht werden Passanten berührt sein von der Idee, dass es genau dieses Relief war, vor dem sich die Stettener vor fast 100 Jahren immer wieder in tiefer Trauer versammelten, um sich an die vielen jungen Männer aus ihrem Ort zu erinnern, die von den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs nicht mehr heimkehrten.