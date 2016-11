Hechingen Vereine besiegeln ihre Partnerschaft

Hechingen. Was lässt das Sportlerherz höher schlagen? Wenn man seine Sportart nicht nur zusammen mit Gleichgesinnten, sondern auch unter optimalen Bedingungen ausüben kann. Für die Leichtathleten, Läufer, Walker und Triathleten aus den Regionen Hechingen und Mössingen wurde dieser Wunsch bereits vor einigen Jahren Wirklichkeit. Und auch in Zukunft wird sich daran nichts ändern: Die erfolgreiche Kooperation wird nach der Gründung der LG Steinlach-Zollern fortgesetzt. Eine entsprechende Vereinbarung unterzeichneten am Sonntag in der Hechinger Lichtenauhalle die Vorsitzenden des Turnvereins Hechingen, Michael Dietmann, und der LG Steinlach-Zollern, Dieter Schneider.

An ihrer Seite: Zahlreiche Sportler, darunter viele Kinder und Jugendliche, die das Gemeinschaftsgefühl bei einer Trainingseinheit durch symbolisches Abklatschen untermauerten.

"Dass so viele gekommen sind, verdeutlicht, dass wir diese Vereinbarung nicht für die Funktionäre, sondern für die Sportler treffen", freute sich Dieter Schneider. Auch sein Amtskollege Michael Dietmann weiß um die "Entwicklungschancen", die eine solche Kooperation bietet. Zudem erhofft er sich "einen Push für die Leichtathletik in Hechingen", denn "mit Blick auf die Planungen der Stadt Hechingen zum Ausbau des Weiherstadions in ein Leichtathletikstadion" sei dies von großer Bedeutung.