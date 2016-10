Hechingen Verdächtiger nach Brand festgenommen

Am Dienstag war in einem Mehrfamilienhaus ein Schwelbrand ausgebrochen, der rund 60.000 Euro Schaden verursachte. Verletzt wurde niemand. Der Verdacht der Ermittler richte sich gegen einen 52 Jahre alten Mann, gegen den die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl beim Amtsgericht Hechingen erwirkt habe, berichtete die Polizei am Freitag.

Beamte nahmen den Verdächtigen am Freitagvormittag in Neckartenzlingen (Kreis Reutlingen) fest. Bei der Fahndungsaktion war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.