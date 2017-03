Hechingen Unternehmerfrauen lernen Gehen auf hohen Absätzen

Es geht also an diesem Abend mindestens so sehr um den Kopf wie um die Füße, denn die äußere Haltung spiegelt die innere wieder.

"Wenn sie lächeln und mit dem Ärschle wackeln, schaut eh niemand auf ihre Füße"

"Aufrecht gehen, Schultern herunter, Brust raus, Kopf gerade: Dann haben Sie immer einen schönen Gang", rät die 46-jährige gelernte Bankkauffrau. "Und wenn sie lächeln und mit dem Ärschle wackeln, schaut eh niemand auf ihre Füße."

Trotzdem möchte doch so ziemlich jede Frau mindestens ab und zu in eleganten Schuhen eine gute Figur machen. Um das zu üben, sind sie schließlich hier. Zuvor müssen die Frauen jedoch auf Socken zu Musik durch den Saal gehen und zwar in der oben beschriebenen Haltung. "Wenn es sich komisch anfühlt, ist es gut", erklärt die Trainerin. Nach ein paar eher verkrampften Anfangsrunden klappt das immer besser. Die Frauen ziehen ihre Absatzschuhe an – die Höhen schwanken zwischen vier und 14 Zentimetern – und wiederholen das Ganze. Und siehe da: Gang und Haltung der Frauen verändern sich, auch die, die anfangs zögernd ihre Füße in die ungewohnten Schuhen setzen, werden mutiger, und das mit dem Ärschle wackeln klappt auch besser.

Martin, die auch als Plussize-Modell auf Laufstegen arbeitet, gibt Tipps, wie die Frauen die Füße setzen sollen, um natürlich zu wirken. Dann kommt der nächste Schritt: Beim Gehen ein Buch auf dem Kopf balancieren und sich dennoch selbstbewusst bewegen. Das verhilft zu aufrechter Haltung, ohne dass Frau Gefahr läuft, den Kopf zu hoch zu tragen.

Die Frauen spüren, dass die hohen Hacken ihnen dabei helfen, sich aufzurichten, und sie genießen sichtlich die neue Haltung. Martin verrät auch ein scheinbares Paradox: Ziel ist es, wie ein Elefant zu gehen, denn der macht trotz breiter Form eine schmale Spur.

Als letzte Übung steht sozusagen die Feuertaufe auf dem Programm: Auf hohen Absätzen durch einem vollen Saal wie eine Diva zur Toilette schreiten. Das geht ja noch. Was aber, wenn man das Handtäschchen vergessen hat und auf halbem Weg umkehren muss? Unter viel Gelächter zeigt Martin den falschen und den richtigen Dreh in dieser herausfordernden Situation.

Die Frauen haben an diesem Abend zusätzlich zum aufrechten Gang auf jeden Fall eins gelernt: Selbstbewusstsein auszustrahlen und die eigene Weiblichkeit zu genießen, unabhängig von Absatzhöhe und Hüftumfang. Diese Lektion werden sie sich merken, auch wenn die Highheels wieder für unbestimmte Zeit in den Schuhschrank wandern.