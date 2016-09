Hechingen Ungarn schlendern durch Kulturnacht

Zunächst gab es ein Abendessen im Hotel Lamm, und am Samstag führte Jörg Küster die Gruppe durch Hechingen. Der Abend war ein Höhepunkt des Besuchs, denn dann schlenderte die Gruppe durch die Angebote der Langen Nacht der Kultur.

Beim Arbeitstreffen im Mai 2016 in Hódmezövásárhely hatten die Partnerschaftskomitees überlegt, wie wieder ein regelmäßiger Austausch zwischen Hechingen und Hódmezövásárhely aufgebaut werden könnte. Der Grundgedanke: Händler, Vereine und sonstige Organisationen aus Hódmezövásárhely sollen in Feierlichkeiten in Hechingen eingebunden werden.

Eine Möglichkeit dazu sind die regelmäßig stattfindenden Veranstaltungen in Hechingen, so wie eben die Lange Nacht der Kultur. Das wollte sich die Gruppe aus Ungarn aus der Nähe anschauen. Im nächsten Jahr ist geplant, mit einem eigenen Angebot vertreten zu sein.

Am Sonntag wurde das Freilichtmuseum in Stein besucht, anschließend wurde durch Haigerloch gebummelt. Nach einem Abendessen im Brielhof machte sich die Delegation auf die Heimreise. 2017 wird eine Hechinger Delegation nach Hódmezövásárhely reisen, um sich am dortigen Bier-Fest zu beteiligen.