Hechingen "...und dann lässt man ihn steigen"

Hechingen-Stetten. "Bauen" – das bedeutet zunächst, eine Idee zu haben, einen Bauplan davon zu zeichnen, dann Schablonen herzustellen. Schablonen, wozu? Frauenschläger, der mit Ehefrau Beate und Sohn Felix in Stetten lebt, zwinkert seiner Gattin zu. Sie erklärt: "Die Schablone ist wie ein Schnittmuster, wenn man ein Kleid näht."

Das heißt, nähen muss Frauenschläger also auch: "Ja klar, mit der Nähmaschine. Den Umgang mit dem Gerät hat mir meine Frau gezeigt, das Nähen hab’ ich mir dann selbst beigebracht", sagt er. Was dann kommt, ist Sisyphus-Arbeit: Schicht um Schicht – also Farbe um Farbe – werden übereinander genäht, und Teile danach wieder ausgeschnitten, damit am Ende ein Motiv entsteht. So wie das des Hagaverschreckers, der Stettener Narrenfigur. Der Hagaverschrecker-Drachen – in Stetten sehr bekannt – besteht aus sechs Schichten Nylon-Spinnacker, also sechs Farben – eine Menge Arbeit.

Dann wird das Ganze "bestabt". Bedeutet: Stäbe aus Kohlefaser oder Holz werden in die Laschen geschoben und geben dem Drachen sein "Skelett". Und dann? "Dann lässt man ihn steigen", sagt Frauenschläger mit leuchtenden Augen. "Ein erhebendes Gefühl, wenn das selbst gebaute Teil mal in der Luft ist." Was hier so schnell erklärt ist, bedeutet viele Stunden Arbeit, zig Abende im Hobbyraum.