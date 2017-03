Hechingen Turm von Maria Zell bald eingerüstet

Hechingen-Boll. Am Mittwoch wurde das Projekt im Boller Ortschaftsrat noch einmal vorgestellt. Das Erstaunliche an diesem Vorhaben: Ein großer Teil der Gesamtkosten von etwa 230 000 Euro wird für das Gerüst ausgegeben werden müssen. Die Lage am steilen Hang macht hier eine außerordentlich aufwändige Konstruktion nötig.

Für die reine Sanierung des kleinen Kirchtürmleins werden dann nur 78 000 Euro Kosten geschätzt, obwohl hier ein Großteil der morschen Balken ausgetauscht werden muss. Auch eine neue Blechverkleidung ist unumgänglich. Die Einzelheiten des Projekts stellte Stadtbaumeisterin Helga Monauni den Ortschaftsräten vor. Für sie war es der erste Termin im Rat, der offenkundig von ihrer Kompetenz beeindruckt war. Dass der Ortschaftsrat der Sanierung einstimmig zustimmte, war selbstverständlich.

Besprochen wurden auch noch einige andere Punkte. Peter Beck wies in der Bürgerfragestunde auf zu erledigende Arbeiten an den Parkplätzen und Gehwegen rund um Mariazell hin, was mit Ortschaftsrat Klaus Keller dann auch direkt besprochen werden konnte. Die Schäden an Gehwegplatten auf dem Friedhof wird sich Ortsvorsteherin Meta Staudt mit Peter Beck anschauen.