Hechingen Tony Marshall kommt zum Abschiedskonzert nach Hechingen

Weitere Informationen: Das Konzert findet am Sonntag, 11. März 2018, ab 16 Uhr in der Stadthalle statt. Einlass ist ab 15 Uhr. Karten gibt es in allen Geschäftsstellen des Schwarzwälder Boten, zum Beispiel in Hechingen in der Hofgartenstraße 1, bei der Ticket-Hotline unter 07423/78790 (zzgl. vier Euro Euro Versand), online unter www.schwabo.de/tickets, beim Bürger- und Tourismusbüro (Telefon: 07471/2627), Steinemer Musik & Mehr und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.