Hechingen Toilette ist feucht und muffelig

Im Rahmen der Energiesammelkarten-Aktion möchten die Vereinsmitglieder einen Solarluft-Kollektor kaufen, der die Toilettenanlage in Zukunft per Sonnenkraft lüftet und trocken hält. Das Modul kostet 1770 Euro, den Einbau würde das Bollemer Solarunternehmen S&H Solar-Energiekonzepte für den Förderverein kostenlos übernehmen.

Lüften mit solar erwärmter Luft

Um die Feuchtigkeit aus der Anlage effektiv zu vertreiben, setzt die solare Lüftung auf Luft und Wärme. Sobald die Sonne scheint, wird in dem Kollektor in einem schwarzen Solarabsorber Luft erwärmt. Ein integriertes Fotovoltaikmodul liefert Strom für einen Ventilator, der frische Außenluft durch einen Filter ansaugt und durch den Absorber in die Toilettenanlage bläst. Die erwärmte Luft föhnt dann wie ein Haarföhn die Toilettenanlage trocken und bläst unangenehme Gerüche nach draußen.