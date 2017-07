Hechingen Tödlicher Schuss: Polizisten werden befragt

Zudem sind die Lichtverhältnisse des Abends für Gericht, Verteidiger und Staatsanwaltschaft von großer Bedeutung. Von taghell bis dunkel, die Aussagen der Befragten ließen keine klare Einordnung zu. Diese Frage wird das Gericht noch länger beschäftigen. Fraglich ist, ob Umut K. tatsächlich aufgrund der Dunkelheit fälschlicherweise erschossen wurde.

Am Nachmittag berichten zwei leitende Beamte der Kripo von ihren Ermittlungen. Auch hier spielt Giovanni M. eine tragende Rolle. Über seine Hinweise ist die Polizei erst den beiden Verdächtigen auf die Spur gekommen. In der Folge wurden die Beiden festgenommen. Weitere Ermittlungen führten die Beamten zu Carmine M., der möglicherweise der Kopf hinter den Drogengeschäften ist. Gegen ihn sowie gegen Giovanni M. und weitere mutmaßlich Beteiligte wird wegen Handels mit Drogen ermittelt. Von diesen Ermittlungen erhofft sich das Gericht mehr über die Hintergründe des Schusses zu erfahren.

Ein Mysterium bleibt auch weiter die Tatwaffe. Am Tatort wurde von der Feuerwehr eine Patronenhülse gefunden, eindeutig einer Waffe zuordnen, kann sie die Kriminaltechnik bislang nicht. Von der Waffe, mit der nach Aussagen der Angeklagten geschossen worden sei, fehlt weiter jede Spur. Wer sie zuletzt hatte, auch dazu schweigen alle Beteiligten. Thema ist eine Sporttasche, die im Umkreis von Giovanni M. gefunden wurde. Sie sollte zwei Waffen enthalten, gefunden wurde darin aber nur eine Waffe, die zudem nicht funktionsfähig war. Der nächste Prozesstag ist am Montag, von 9 Uhr an.