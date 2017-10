Hechingen Tödlicher Schuss: Lebenslange Haft gefordert

Hechingen - Eine lebenslange Haftstrafe hat am Mittwoch die Hechinger Staatsanwaltschaft gegen die beiden mutmaßlichen Täter gefordert, die am 1. Dezember vorigen Jahres an der der Hechinger Staig aus einem Auto heraus Umut K. erschossen haben sollen. Sie wertet die Tat als Mordversuch in Tateinheit mit fahrlässiger Tötung.