Hechingen Prozessauftakt: Handys im Saal verboten

Beginn der Verhandlung vor der 1. Großen Jugendkammer ist am Donnerstag, 1. Juni, um 9 Uhr. Zwei junge Männer sind wegen versuchten Mords und fahrlässiger Tötung angeklagt, ein weiterer wegen Drogenhandels. Damit die Verhandlung geordnet und sicher über die Bühne gehen kann, hat der Vorsitzende Richter Breucker eine umfassende Verfügung angeordnet.

Demach wird als Zuhörer während der bisher anberaumten zwölf Verhandlungstage bis September nur zugelassen, wer sich am Eingang zum Landgerichtssaal mit einem Personalausweis oder Pass ausweisen kann. Zudem muss sich jeder, der den Saal betreten will, einer Leibesvisitation unterziehen: Man wird abgetastet und außerdem mittels eines Körperscanners durchleuchtet. Die Personalien der Zuhörer können zwecks einer Überprüfung schriftlich festgehalten werden. Davon ausgenommen sind neben den Richtern und Schöffen auch der Staatsanwalt sowie die Verteidiger.

Grundsätzlich nicht erlaubt ist laut der Verfügung das Mitführen von Mobiltelefonen, Kameras und anderen technischen Geräten, "die zur Fertigung von Bild- und Tonaufnahmen geeignet sind." Dies soll laut der Verfügung "der ungestörten Wahrheitsfindung" dienen: Bei den Angeklagten, insbesondere aber auch bei Zeugen könnte die beständige Möglichkeit, Bilder und Tonaufnahmen zu fertigen, "zu massiven Hemmungen führen". Stattdessen könnten Zuhörer "ihrem Interesse an der Fertigung von Aufzeichnungen durch jederzeit zulässige Mitschriebe nachkommen", heißt es in der Anordnung. Ebenfalls ausdrücklich verboten ist es, Waffen sowie mögliche Wurfgegenstände wie Flaschen oder Trinkbecher in den Verhandlungssaal mitzuführen.