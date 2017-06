Hechingen Tödlicher Schuss: Gefühle kochen bei Prozess-Auftakt über

Am 1. Dezember vergangenen Jahres fiel ein tödlicher Schuss an der Hechinger Staig. Das Echo wird noch lange nachklingen, das wurde in der Verhandlung vor dem Landgericht deutlich. Hier geht es nicht um einen Fall, hier geht es um einen Sohn, einen Bruder, einen Freund, der bitter vermisst wird – das zeigen die einheitlichen, schwarzen T-Shirts mit aufgedrucktem Foto des Opfers, mit denen Familie und Freunde des Erschossenen zum Prozess kommen. Eine Aktion, die betroffen macht. Sie werden an diesem Tag das erste Mal jene Männer sehen, die Umut K. erschossen haben sollen. Ihre Gefühle können sie nicht in Worte fassen.

Dieses Bild der Trauer passt kaum zum wuseligen Großaufgebot vor dem Landgericht. Reporter, Fernsehteams, viele Zuschauer, Justizbeamte und Polizisten zeigen massive Präsenz. Wer rein will, wird abgetastet. Angehörige von Angeklagten und Opfern kommen zur Verhandlung. Diese Spannung birgt Zündstoff. In einer Prozesspause kommt es zu Beleidigungen und Bedrohungen. Die Verwandten von Umut K. sind sehr angespannt. Verständlich, aber Richter Hannes Breucker greift rigoros durch. "Strafbare Handlungen werden rigoros verfolgt", sagt er drohend ins Publikum.

Aber auch das Gericht betont an diesem Tag, dass es hier nicht einfach einen juristischen Fall bewertet, dass das Opfer, der Schmerz seiner Familie, hier Bedeutung haben soll. "Uns war es wichtig, dass Sie heute das Recht haben sollen, für Ihren Sohn zu sprechen", lädt der Vorsitzende Richter den Vater von Umut K. zur Zeugenaussage ein.