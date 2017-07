Hechingen Tödlicher Schuss: Aussage gegen Aussage

Bereits im Juni hatte Calogero S. bestritten, die Pistole abgedrückt zu haben – und stattdessen den Mitangeklagten Carmelo B. belastet. B. wiederum sagte am Montag, dass S. geschossen habe. Nach der ersten Anhörung der beiden jungen Italiener, die 21 und 22 Jahre alt und über einige Ecken miteinander verwandt sind, steht damit Aussage gegen Aussage.

Fest steht, das haben beide eingeräumt, dass sie am frühen Abend des 1. Dezember 2016 in dem roten Fiat Punto saßen, aus dem heraus der tödliche Schuss abgegeben wurde. Fest steht auch, dass B. am Steuer und S. daneben im Auto saß. Neben der Glaubwürdigkeit der Aussagen kommt nun wohl den Giutachten der Sachverständigen entscheidendes Gewicht bei der Urteilsfindung zu.

Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft wollten die beiden Hauptangeklagten einen Bekannten wegen Schulden in Höhe von 5000 Euro aus einem Drogengeschäft erschießen. Am frühen Abend des 1. Dezember 2016 drückte nach Ansicht der Ermittler Calogero S. auf den Abzug. Der Schuss traf indes nicht den mutmaßlichen Schuldner, sondern dessen Begleiter, Umut K. Dieser verstarb kurz darauf. Die Tat hatte in Hechingen Entsetzen ausgelöst.