Hechingen Teilgeständnisse im Drogenprozess abgelegt

Seither hat er nichts Vernünftiges mehr geleistet, war eine Zeit lang obdachlos, lebte dann bei einer Freundin, prügelte sich, brach ein, nahm Drogen, brach eine Ausbildung schnell wieder ab. Ob er nun genug "Spaß in die Sache" gebracht hat und nochmal die Kurve in ein normales Leben kriegt? Der Psychologe befürwortete einen Drogenentzug in der Haft. Alen S. zeigte sich dankbar über diese mögliche Chance.

"Fühle mich noch meinem Freund Umut gegenüber schuldig"

Zuvor hatten im Prozess die beiden Angeklagten gestanden, dass sie mit Drogen gehandelt haben. "Ich fühle mich noch heute gegenüber meinem Freund Umut schuldig", leitete Giovanni M. sein Geständnis ein. Umut K. war bekanntlich am 1. Dezember in Hechingen erschossen worden, weil Drogenlieferanten die verabredeten 5000 Euro für ein Kilo Marihuana nicht erhalten hatten. Warum sie dieses Kilo im puren Vertrauen an Giovanni M. übergaben, einen drogensüchtigen, vorbestraften Kriminellen, wird wohl ihr Geheimnis bleiben.

Tatsache ist: Der rauchte den Stoff zum Großteil selber, den Rest vertickte er zu Billigpreisen. Geld, um Schulden zu zahlen, hatte er nie. Die Rechnung zahlte sein Freund Umut K. mit dem Leben.

Auch Alen S. gab eine Art Geständnis ab. Er sei am Verkauf des Marihuanas beteiligt gewesen, räumte er ein, habe nach dem Todesschuss die Tasche mit den Drogen aufbewahrt. Vorher habe er keinen Schlüssel zum Drogendepot gehabt. Zur Waffe in der Tasche meinte er, diese sei ja funktionsunfähig gewesen. Allerdings trug er sie in den Tagen nach dem Mord bei sich "zur Abschreckung".

Was einem eine kaputte Waffe bei einem Mordanschlag nutzen soll, und woher er überhaupt wusste, dass die Waffe nicht schussfähig ist? Diese Fragen blieben offen, weil beide Angeklagte keine weiteren Antworten geben wollten.

Weil Giovanni M. aber behauptete, er habe überhaupt nie was mit der Waffe zu tun gehabt, beantragte sein Anwalt die sofortige Entlassung aus der Untersuchungshaft wegen mangelnder Fluchtgefahr. Entschieden wurde darüber noch nicht.

Mit einem formalem Termin am 15. November um 12 Uhr geht der Prozess weiter, am 4. Dezember sollen voraussichtlich die Plädoyers gehalten werden, am 6. Dezember könnte dann das Urteil fallen.