Hechingen Tasche voller Drogen und Waffen

Hechingen - Um die Verstrickungen im Hintergrund des Mordes an Umut K. geht es in einem Drogenprozess, der am Landgericht Hechingen verhandelt wird. Als Zeugen sollten am dritten Verhandlungstag die Angeklagten aus dem Mordprozess aussagen. Viel heraus kam dabei nichts: Sie sagten nichts.