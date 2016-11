Hechingen Tafelladen feiert zehnjähriges Bestehen

"Das habt ihr toll gemacht", so die anerkennenden Worte Franz Westphals. Er ist Vorsitzender im Caritasverband für das Dekanat Zollern. Die Hechinger Tafel sei etwas ganz besonderes, da sie komplett ohne Fremdmittel auskomme.

Auch Christina Bummer, die vor zehn Jahren den Bedarf eines Tafelladens in Hechingen erkannte und für die Gründung verantwortlich war, drückte ihren Stolz und ihre Freude über die vielen engagierten Helfer aus. Als Projektleiterin des Tafelladens bedankte sich bei allen Ehrenamtlichen, die seit der Gründung 2006 mit dabei sind, mit einem Geschenk. Trotz allem Stolz auf die Tafel bleibe es aber bedauerlich, dass so eine Einrichtung in Deutschland überhaupt nötig sei, meinte sie.

Man müsse deshalb die Politik auf ihre Aufgabe aufmerksam machen, meint Sven Parylak, Leiter der Tafelläden und Arbeitshilfen im Caritas-Verband Fils-Neckar-Alb. Die Tafeln würden die Armut der Menschen sichtbar machen und sie zugleich lindern, ist er überzeugt.

Er würdigte die Tafeln als Ort der Begegnung und Verständigung, als Ort an dem Türen und Ohren für alle offen seien und die Menschen verbunden würden. "Die Tafeln bauen eine Brücke zwischen Überfluss und Mangel", so seine Worte. Nur durch gute Organisation und Miteinander sei es möglich, tagtäglich diese Meisterleistung zu vollbringen.