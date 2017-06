Hechingen Täter sabotieren schon wieder Bahnübergang

Bereits am 13. Mai wurde die Anlage in gleicher Weise attackiert und der Bahnverkehr dem entsprechend behindert. An dem nördlich von Stetten gelegenen Bahnübergang, in dessen Bereich sich zwei Bahnlinien kreuzen, legten der oder die Täter ein Zuleitungskabel des Achszählers, der die Streckenfreigabe aus und in Richtung Gammertingen regelt, auf die Gleise.

Der kurz nach 9 Uhr planmäßig fahrende Zug fuhr über das Kabel und durchtrennte es. Ein solcher Schaden hat zur Folge, dass die Strecke als blockiert gilt und die Signale auf rot springen. Bis zur Reparatur des Schadens ist Bahnverkehr nur eingeschränkt und mit Behinderungen möglich.

Am Mittwochabend kam eine weitere Störungsmeldung. Wieder war das Kabel des Achszählers durchtrennt. Zudem zwickten die Täter wenige hundert Meter westlich des Bahnübergangs die Leitungen zu einem Radsensor und einem Überwachungssignal ab. Erneut war der Bahnverkehr nur eingeschränkt möglich. Der Schaden wird alleine hier auf mehrere tausend Euro geschätzt. Das Polizeirevier Hechingen ermittelt wegen gefährlichen Eingriffen in den Bahnverkehr und sucht nach Zeugen.