Hechingen Surrealistisch und doch greifbar

Nicht weiter verwunderlich also, dass der Dichter René Crevel den Künstler einst als den "Zauberer der kaum spürbaren Verrückungen" bezeichnete; einer Verrückung, die in jedem seiner Werke spürbar wird.

"Wenn Kunst ein Spiegel der Zeit ist, so muss sie wahnsinnig sein", lautet ein Zitat des Meisters. In einer Zeit voller Wahnsinn, Irrsinn und Grausamkeit entwickelte er einen Stil, der ihn zum Verfolgten machte, zur "Inkarnation des Malers, der für die Nazis als entartet galt", wie Stefan Schmidt-Lawrenz, Leiter des Hohenzollerischen Landesmuseums, bei der Vernissage am Dienstagabend erläuterte.

So facettenreich seine Persönlichkeit war, so vielfältig ist auch seine Kunst: "Max Ernst ist jemand, der polarisiert. Entweder gefallen seine Werke oder sie gefallen nicht", konstatierte Schmidt-Lawrenz beim Rundgang durch die Schau, bei dem er den Besuchern einen lebendigen Einblick in die Welt des Surrealisten gab.

Gezeigt wird im Landesmuseum nicht nur die beeindruckende Zahl von 106 Grafiken; zu sehen sind auch mehrere Bücher, die von Max Ernst illustriert wurden. Darunter ein ganz besonderes Stück: Eine Ausgabe von "Lewis Carolls Wunderhorn" mit Grafiken von Max Ernst in Kombination mit einer Originallithografie.

Welch großes künstlerisches Erbe er hinterlassen hat, zeigt sich in der enormen Vielfalt der Grafiken und Bücher. So etwa in den farbigen Radierungen zu "Oiseaux en péril", die Max Ernst ein Jahr vor seinem Tod als Illustrationen zu Gedichten von Dorothea Tanning, seiner letzten Frau, schuf. In ihnen instrumentalisiert der Künstler das Vogelwesen, indem er es verschiedene Rollen spielen lässt. Psychoanalytische Komponenten sind hier eindrücklich verarbeitet; die Rolle des Menschen wird von einem anderen, ihn vertretenden Wesen eingenommen.

Neben Lithographien, Radierungen und Siebdrucken sind auch Werke zu sehen, die in den von Max Ernst entwickelten neuen Techniken geschaffen sind. So etwa Frottagen, deren zarte Bleistiftstriche vorgegebene Strukturen abbilden. Dazu Collagen mit mystischem Inhalt, die in ihrer meisterhaften Verarbeitung als solche nicht ohne Weiteres erkennbar sind. Denn die einzelnen Bestandteile der zusammengesetzten Bilder sind mit so viel Präzision ausgeschnitten und bearbeitet, dass sie dem bloßen Auge in ihren Einzelteilen verborgen bleiben und sich zu einem einheitlichen Bild zusammenfügen.

Weitere Informationen: Die Ausstellung ist noch bis zum 15. Januar 2017, mittwochs bis sonntags von 14 bis 17 Uhr, im Hohenzollerischen Landesmuseum Hechingen zu sehen.