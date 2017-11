Hechingen Superstimmung bei der Narrhalla

Hechingen. Dort wurde zunft- und stilgerecht das 140-jährige Bestehen gefeiert. Der Narri-Narro-Schlachtruf von Joe Noack jedenfalls hatte gesessen. Die Antwort vom Publikum folgte auf dem Fuße, wie es so schön heißt. Das zeigte gleich zum Auftakt bei der Gästebegrüßung durch den Zunftmeister der Narrhalla die geschlossene Zustimmung bei der bestens besuchten Veranstaltung. Wegen des großen Ereignisses war freies Essen und Trinken mit eingeschlossen.

Ausdrücklich hieß Noack auch die Abordnung der "Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte" (VSAN) willkommen, nämlich Dietmar Geiger, Rene Schatz, Jimmy Schneider und Markus Diebold.

Zunächst erhob Stadtrat Manfred König als Vertreter der Stadt das Wort, als er in seiner Festrede an die Anfänge der Fastnacht in der Region und im Besonderen in der Zollerstadt erinnerte. Die schwäbisch-allemannische Fastnacht sei ein vielfältig angepasstes Brauchtum, weshalb die Hechinger Narrhalla geradezu ein Musterbeispiel dafür darstelle, sagte König und ging in die "Urzeit" dieser Traditionen zurück, die bereits im 15. und 16. Jahrhundert belegbar sind. Damals gab es jedoch mächtig Ärger mit dem Zollergrafen, der beim Treiben der Narren in Butzenkleidern "das Laster" sah. Das führte – auch in späteren Jahrhunderten – zu empfindlichen Strafen, wie König mit einem Beispiel aus dem 18. Jahrhundert beschrieb.