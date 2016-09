Hechingen Straße im Killertal wird komplett gesperrt

Schwieriger wird das Autofahren in dieser Zeit auf jeden Fall auf der Strecke. Für Lastwagen gilt während der gesamten drei Monate Bauzeit ohnehin eine weiträumige Umleitung.

Die gute Nachricht: Im Zuge der Bauarbeiten wird der Fahrbahnbelag von Schlatt bis Jungingen und ein Stück weit sogar in die Gemeinde hinein bis zur Schüttestraße erneuert. In Jungingen werden im Zuge der Bauarbeiten gleich auch noch an den Gehwegen Schäden beheben. Rund eine halbe Million Euro gibt das Regierungspräsidium für das Bauprojekt aus.