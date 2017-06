Hechingen Storchenbabys in Weilheim sind tot

Doch in der vergangenen Woche muss irgendetwas passiert sein: Plötzlich tauchten die Storchen-Eltern auf der Kirche in Haigerloch-Stetten auf und sogar im Eyachtal bei Bad Imnau wurden sie gesehen. Am vergangenen Mittwoch dann die traurige Nachricht: Die drei kleinen Störche waren tot – vermutlich verdurstet. Nun spekuliert der Naturschutzbund Nabu, woran es gelegen hat, dass die Storcheneltern ihre Jungtiere im Stich gelassen haben.

Waren Foto-Drohnen schuld, dass Storche nicht mehr kamen?

Vielleicht sei es die Unerfahrenheit der im Elsass und am Federsee beringten Störche gewesen, schreibt der Nabu.