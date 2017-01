Hechingen Stetten ein Ort, in dem es funktioniert

Hechingen-Stetten. Diese Auszeichnung bekam Fink aus den Händen des Ersten Beigeordneten der Stadt Hechingen, Philipp Hahn, der die in Kur weilende Hechinger Bürgermeisterin Dorothea Bachmann vertrat. Rainer Fink sei einer derjenigen, betonte Hahn in seiner Laudatio, die den Musikverein zusammenhalten und das Rad seit Jahrzehnten am Laufen gehalten hätten. Deshalb habe er diese Auszeichnung mehr als verdient.

In der Tat zeugt die musikalische Vita Finks, der seit 1973 aktives Mitglied im Musikverein Stetten ist, von beeindruckendem Engagement. Zunächst war er zwei Jahre Jugendvertreter, dann Vorstandsmitglied und Geschäftsführer und schließlich von 2005 bis im Februar 2016 Vorsitzender des Musikvereins. Für sein hohes Engagement hat Rainer Fink unter anderem die Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief des Blasmusikverbandes Baden-Württemberg und die Fördermedaille in Gold mit Urkunde der Bundesvereinigung Deutscher Musikerverbände erhalten.

Rainer Fink hat zudem die Tanz- und Unterhaltungsband "Gnadental Swingers" ins Leben gerufen. Als ihm der Erste Beigeordnete die Ehrenadel des Landes schließlich übergab, stand das Publikum auf und spendete stehend Applaus.