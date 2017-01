Hechingen Stein wartet auf ein neues Baugebiet

Hechingen-Stein. Manchmal ist der Übergang vom Wunsch zur Notwendigkeit geradezu fließend. So auch bei zwei Projekten, die den Bürgern von Stein ganz besonders unter den Nägel brennen. Noch bevor Ortsvorsteher Klaus Schetter in der Neujahrssitzung auf das Jahr 2016 zurückblickte, kamen diese am Dienstag auf den Tisch. Was wird aus dem dringend sanierungsbedürftigen Rathaus? Und wann gibt es in Stein endlich ein neues Baugebiet? Diese Fragen wurden aus den Reihen der zahlreichen Anwesenden gleich zu Beginn der Sitzung an den Ortschaftsrat gerichtet. Und Ortsvorsteher Klaus Schetter machte deutlich: Das Gremium bemüht sich nach Kräften, dass sich diesbezüglich endlich eine Lösung abzeichnet.

Was das Rathaus betrifft, habe er mehrere Anläufe gemacht und auch verschiedene Fraktionssitzungen besucht, um auf die Dringlichkeit dieser Maßnahme hinzuweisen. Nun soll eine Untersuchung zeigen, ob sich eine Sanierung des Gebäudes überhaupt noch lohnt. Und auch in Sachen Baugebiet zeichnet sich zumindest ein kleiner Hoffnungsschimmer ab: Für zwei von insgesamt vier bebauungsfähigen Flächen habe er ein positives Signal von den Eigentümern erhalten, so Schetter. Sollte es nicht wieder am Bodenpreis scheitern, wäre dies eine Option, um den großen Wunsch der Bevölkerung wahr werden zu lassen, denn auch Klaus Schetter weiß: "Es gibt nichts Bittereres, als wenn man junge Leute, die gerne im Ort bleiben würden, aus Mangel an Bauplätzen nicht halten kann."

Die Hoffnung ruht nun darauf, dass sich im Gebiet "Furth" oder "Rosenäcker" rund 20 Jahre nach Erschließung des letzten Baugebiets endlich eine Lösung abzeichnet.