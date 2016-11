Hechingen Stein steht ein bunter Frühling bevor

Hechingen-Stein. Die Pflastersteine sind verlegt, die Eiben-Hecke an der rückwärtigen Seite des Platzes ist gepflanzt. Was jetzt noch fehlt, sind der Rasen und die Bänke, die zum gemütlichen Verweilen einladen. Letztere werden, wie Ortsvorsteher Klaus Schetter in der Sitzung am Dienstag bekannt gab, gegen Ende des Monats eintreffen. Bereits in den nächsten Tagen soll der Rasen folgen, der den Platz zusammen mit der Bepflanzung zu einer kleinen grünen Oase macht. In die Gestaltung miteinbezogen wurde der bereits vorhandene Steintrog. Und auch die Linde, die mittlerweile kräftig zurückgeschnitten wurde, durfte bleiben. Die alten Bänke haben beim Spielplatz und auf dem Tieracker einen Platz gefunden. Alles in allem eine gelungene Sache, waren sich die Ortschaftsräte einig.

Ebenfalls ihren Abschluss gefunden haben die Arbeiten, die im Zuge der Hochwasserschutzmaßnahmen an der Starzelbrücke vorgenommen wurden. Die Steine, die bisher das Brückenfundament schützten, waren durch die Strömung zu weit nach Außen gedrückt worden. Hinter dem Widerlager wurde nun eine neue Steinreihe verlegt, so dass sich das Wasser nicht mehr stauen kann und ein besserer Durchfluss gewährleistet ist. Ortsvorsteher Klaus Schetter zeigte sich optimistisch, dass diese Konstruktion künftig ihren Zweck erfüllt; ebenso wie der Pumpenschacht, der an der Starzel für die Feuerwehr gesetzt wurde.

1000 Tulpenzwiebeln werden eingepflanzt