Hechingen Stein geht verstärkt in Rückrunde

Ebenso wird Marco Kümmerle von Kooperationspartner TSV Boll die Madran-Truppe in der Rückrunde verstärken, damit das ausgegebene Ziel vom Aufstieg erreicht werden kann.

Spielertrainer Birkan Madran zeigte sich mit der zurückliegenden Vorbereitung zufrieden. Im Durchschnitt hatte er 14 Spieler in jeder Trainingseinheit. Die Vorbereitungsspiele seien alle positiv gestaltet worden. Der TSV Stein musste sich dabei nur zweimal geschlagen geben. Die A-Jugendspieler wurden laut Coach Madran auch schon teilweise an den Aktivenbereich herangeführt, damit der Sprung im Sommer kein so großes Neuland für die jungen Spieler wird.