Grosselfingen Stammzellen für ein kleines Mädchen gegeben

Anfang Juli 2016 erhielt sie einen Anruf der DKMS Tübingen. In diesem Gespräch wurde ihr mitgeteilt, dass sie in die engere Wahl von möglichen Stammzellenspendern gehöre. Die DKMS organisierte einen Termin zur Blutabnahme bei ihrem Hausarzt. Vier Wochen später wurde Christine mitgeteilt, dass sie die passende Spenderin ist.

Für sie war es selbstverständlich zu helfen, denn sie wusste, dass sie die einzige Hoffnung für einen krebskranken Menschen ist. Drei Wochen vor der Spende wurde Schwabenthan in der Uniklinik in Tübingen durchgecheckt. Fünf Tage vor der Stammzellenentnahme musste sie sich ein Medikament in die Bauchdecke spritzen, das die Produktion der Stammzellen erhöht.

Am 4. Oktober war es dann soweit. In der Uniklinik in Tübingen wurde sie an die Maschine zur Stammzellenentnahme angeschlossen. Die Spende war für ein dreijähriges Mädchen in Australien bestimmt, das über einen Sonderkurier der DKMS innerhalb der folgenden 48 Stunden ihre Stammzellen erhalten würde.