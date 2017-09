Hechingen Stadt setzt gleich drei Mal auf E-Mobilität

Vergangene Woche konnten Mitarbeiter aus den Bereichen Vollzugsdienst, Gebäudeunterhalt und Bauaufsicht im Bisinger Autohaus Karsch drei neue E-Golf abholen, die künftig die Dienstwagenflotte in Hechingen verstärken.

Der E-Golf wird ausschließlich per Elektromotor angetrieben, auf dem Rollenprüfstand erreicht er eine Reichweite von 300 Kilometern, in der Praxis ergibt sich eine Reichweite von rund 200 Kilometern. Für die städtischen Mitarbeiter aus den genannten Bereichen ist das Fahrzeug optimal, denn diese sind viel unterwegs, aber eben nur auf kurzen Strecken. Dazwischen wird an den hauseigenen Ladestationen getankt.

Ganz bewusst habe die Stadt sich bei der Anschaffung neuer Dienstfahrzeuge für Elektromobile entschieden, berichtete Michael Dehner, Leiter des Fachbereichs Zentrale Dienste bei der Abholung. "Wir erfüllen damit auch die Erwartungen, die an die Stadt Hechingen als zertifizierte EEA-Kommune gestellt sind."