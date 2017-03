Hechingen Sportstudio hält auch Senioren jung

Hechingen. Studio-Ältester, diesen Titel darf hier Gerhard Egerter für sich beanspruchen. 86 Jahre ist er alt. Vor vier Jahren hat er mit dem Training begonnen. Zuvor habe er jahrelang höllische Rückenschmerzen gehabt. Seitdem er im Fitness-Studio trainiert " weiß ich gar nicht mehr, dass ich ein Kreuz habe".

Vize-Studio-Ältester mit 85 ist Eberhard Lorenz: "Gerade in unserem Alter muss man was machen", ist er überzeugt. Und daran hält er sich auch. Zweimal trainiert er bei Markus Beuter, dazu ist er Trainier der Sickinger Seniorensportgruppe. "Sport hält fit, auch da oben", sagt er und tippt sich an die Stirn.

Fitnesstraining für Senioren, darauf haben sich wohl alle Sportvereine und Hechinger Sportstudios eingestellt. "Zum Einsteigen ist man nie zu alt", versichert Markus Beuter, Chef des Studios an der Hofgartenstraße. Er habe schon das Argument gehört, man sei in dem Alter zu schwach zum Sport machen. Aber Muskelaufbau sei sogar noch bei 90-Jährigen möglich. Beim Senioren-Fitness-Sport gehe es nicht um dicke Muckis, "aber Muskeln erhalten die Mobilität und stützen die Gelenke".