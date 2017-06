Hechingen Sportler stehen schon in den Startlöchern

He chingen. "Wir stehen in den Startlöchern und sind gespannt, wie es dann aussieht", sagt Michael Dietmann, Vorsitzender des TV Hechingen. Er war bereits einige Male am Weiherstadion, um den Baufortschritt zu begutachten. Fazit: Es geht ganz gut voran. Doch bis Juli – wie geplant – wird nicht alles fertig sein.

Denn es kommt noch ein Projekt hinzu: "Die Kosten für die Überdachung der Tribüne und die Photovoltaikanlage übernimmt wohl ein privater Anbieter", sagt Jürgen Haas vom Technischen Rathaus. Darüber müsse allerdings noch vom Gemeinderat abgestimmt werden. Bis vor Kurzem war unklar gewesen, wie und wann genau das Dach samt Solaranlage realisiert wird.

Nun steht fest, dass der Bau der Überdachung und der Photovoltaikanlage sich direkt an die anderen Arbeiten anschließen werden. So kann das Weiherstadion dann vollständig saniert eröffnen, dafür jedoch erst Anfang Oktober. Bleibt festzuhalten: "Wir stehen nicht im Verzug, die Baufirma macht das perfekt", so Haas.