Hechingen Sportabzeichen und Bühnen-Chaos

Hechingen-Sickingen. Nach der Begrüßung durch Janina Breyl und Markus Wolf übergaben die Übungsleiterinnen Alexandra Kleinmann und Fanny Reiber sowie Lehrerinnen der Sickinger Grundschule Abzeichen und Urkunden an die Schülerinnen und Schüler. Seit vielen Jahren arbeiten die Grundschule und die Sportfreunde Sickingen beim Ablegen des Sportabzeichens zusammen. Jährlich zwischen 30 und 40 Schülerinnen und Schüler beteiligen sich. In diesem Jahr haben 39 Kinder die Anforderungen erfüllt.

Als Erwachsener legte Alexandra Kühnle das bronzene Sportabzeichen ab. Der Verein hofft, dass sich dieses Jahr noch mehr Sportler dieser Herausforderung stellen. Gemunkelt wird, dass sich bereits eine kleine Gruppe gebildet hat, die hier antreten will. Fanny Reiber appellierte an Erwachsene, Kinder und an deren Eltern, sich hier zu motivieren.

Insgesamt wurden 15 Sportabzeichen in Bronze, 20 in Silber und fünf in Gold verliehen. Das Abzeichen in Bronze erhielten Atilla Aydin, Hagen Binder, Chloe Grauer, Layla Grauer, Sebastian Heck, Tobias Heck, Soe Kreller, Joel Sauter, Vanessa Schmid, Melissa Schuster, Vanessa Schuster, Dominik Turek, Melissa Wolf und Luca Zimmermann. Die Silberne Auszeichnung erhielten Marie Basler, Pauline Bock, Fabian Bogenschütz, Lena Diener, Selina Diener, Leonie Ditz, Annika Herrmann, Bojan Ivanovic, Marius Klett, Joshua Loos, Lara Naglo, Edina Rama, Niclas Reutter, Lina Riegert, Aslan Sarmusak, Luisa Schweizer, Amelie Slokan, Katja Schwabe, Benjamin Weiskopf und Jan Willemßen. Mit Gold ausgezeichnet wurden Maximilian Bogdanow, Timm Ditz, Tilman Jäger, Jessica Kühnle und Marvin Schulz.