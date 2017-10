Hechingen Spenden für eine gefährliche Ruanda-Reise

Matthias Holzmanns Freude war in der Pause nicht zu übersehen. Der Vorsitzende der Hilfsorganisation wird Ende Oktober nach Ruanda reisen, und mit den Einnahmen stehen die Chancen gut, den Kindern in Goma, die dort derzeit große Not leiden, wirklich helfen zu können.

Die Millionenstadt im Nordosten der Demokratischen Republik Kongo, gleich an der Grenze zu Ruanda, ist allerdings kein Ort, den man unbedingt besuchen sollte. Da herrsche momentan die reinste Anarchie, sagt Holzmann. Jeder, der eine Waffe besitze, glaube machen zu können was er wolle.

"Für einen solchen Einsatz unter Lebensgefahr zahle ich gerne 20 Euro", sagt einer der rund 200 Gäste dazu und fügt an, dass man bei soviel Enthusiasmus nur den Hut ziehen könne. Matthias Holzmann wird nach der Ankunft in Afrika jedenfalls erst mal mit den Projekt-Partnern vor Ort klären, wie und wann er das Geld dort sicher "an den Mann bringen" kann.