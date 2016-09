Diese Show heizte den Besuchern im wahrsten Sinne des Wortes ein: Bei der gestrigen Stuntshow auf dem Kaufland-Parkplatz im Hechinger Industriegebiet blieb es nicht nur bei qualmenden Reifen. Die Fahrer um Daniel Cortes zeigten ihr Können neben dem Balance-Akt auf zwei Rädern plus Stuntman auf dem Dach unter anderem bei einer Fahrt durchs Feuer. Außerdem sahen die Besucher Fahr-Artistik mit durchdrehenden Reifen und Überschlägen. Drei Frauen aus dem Publikum durften gar zur Demonstration einer 180-Grad-Drehung im Auto von Mario Cortes Platz nehmen. Fünf Fahrer aus Frankreich, Italien, Spanien, England und Deutschland zeigten den rund 200 Besuchern eine abwechslungsreiche Show, wobei auch der achtjährige Sohn von Cortes sein Talent auf Quad und Motorrad unter Beweis stellen durfte. Zum Abschluss gab es jede Menge Blechschaden, als der Monstertruck zum Einsatz kam und gleich drei Autos zerquetschte. Die spektakuläre Stuntshow wird in den nächsten Wochen auch in Pfullingen und in Mössingen zu sehen sein. Fotos: Huger