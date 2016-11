Hechingen Sockenstricker spenden fleißig

Neben den Geldspenden haben die Sockenstricker auch Sachspenden verteilt. Diese gingen an die Obdachlosenhilfe "Helfende Hände" in Stuttgart, an den Sozialen Mittagstisch "Guter Hirt" in Hildesheim, an "Frauen für Frauen" in Ludwigsburg und an die Aktion Schirm, Kinder- und Jugendpsychiatrie Tübingen.

Die Schorndorfer Gruppe der Sockenstricker ist derzeit außerdem in Stuttgart auf der Messe "Kreativ" mit einem eigenen Stand vertreten. Aktuelle Bilder gibt es dazu auf der Facebook-Fanpage der Sockenstricker.

Weitere Informationen: www.facebook.com/sockenstrickervereinigungeV