Hechingen So spricht nur ein Genie

Auf dem Programm standen gleich zwei, jeweils in C-Dur stehende Klavierkonzerte von Wolfgang Amadeus Mozart sowie die in gleicher Tonart im August 1780 fertig gestellte 34. Sinfonie (KV 338) – die letzte, die der geniale Musiker in Salzburg komponierte.

Die Sinfonie bildete den Auftakt des Mozartabends. Schon beim ersten Satz im lebendig-lebhaft schnellen "Allegro vivace" war eine gleichsam verspielte wie heitere Klangsprache vernehmbar, die dem klaren Duktus mozart’scher Formgebung folgt. Ein Reifewerk, bei dem verschiedene Instrumente Gelegenheit zur solistischen Entfaltung finden. Sogar das Fagott gab gemeinsam mit dem Kontrabass kurze solistische Gastspiele.

Ana-Marija Morkovina ist eine versierte Pianistin, die bereits auf zehn Tonträgern zu hören ist. Sie ist so bewandert auf ihrem Instrument, dass sie meist auswendig interpretiert. Der Grund warum sie in der Stadthalle das 17. und das 25. Klavierkonzert vom Blatt spielte, ist wohl der Stärkung der eigenen Selbstsicherheit geschuldet, da sie die meisten der insgesamt 27 Klavierkonzerte Mozarts bereits weitgehend beherrscht und demnächst alle für eine CD-Kollektion einspielen will.

Die beiden von der Pianistin gespielten Werke standen in der Aussage konträr gegenüber und wurden von Morkovina klangrein und natürlich fehlerfrei interpretiert. Jedoch zeigte sich die gesamte Formfülle erst in der Interaktion mit dem und durch das Orchester in großer Besetzung. Besonders im zweiten Klavierkonzert (Nr. 25) des Abends trumpfe es buchstäblich mit dominanten Pauken und Trompeten auf.