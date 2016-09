Hechingen Sind Kamele neuer Besucher-Magnet?

Wir haben ein besonderes touristisches Highlight: das Römische Freilichtmuseum Hechingen-Stein. Das ist etwas, durch das Hechingen große Aufmerksamkeit bekommt, insbesondere während des großen Römerfestes alle zwei Jahre. Was aber auch ein Gewinn ist, sind die Albkamele. Der Kamelhof ist in Hechingen seit dem 1. August geöffnet und hat schon jetzt viele Besucher.

Wie erklären Sie sich das?

So etwas findet man nicht überall. Ich denke, da werden in Zukunft Besucher auch aus dem weiteren Umkreis kommen, um zum Beispiel eine Kamelwanderung zu machen. Das wird dem Tourismus in Hechingen zusätzlich Auftrieb geben.

Was kommt denn bei den Hechinger Touristen bisher am besten an?

Das Römische Freilichtmuseum Hechingen-Stein ist auf jeden Fall ein Besuchermagnet. Ich sehe auch immer viele Leute beim Adventure Golf des Hofguts Domäne oder beim Minigolf.

Wie viele Touristen sind in diesem Jahr nach Hechingen gekommen?

Da gibt es bisher keine konkreten Zahlen. Aber mit Blick auf die vergangenen Jahre sieht man, dass die Auslastung der Hotels in den letzten Jahren stetig gestiegen ist. Zahlen des Schwäbische Alb Tourismusverbandes belegen, dass die Schwäbische Alb im Gesamten mehr Aufmerksamkeit bekommt und auch hier kontinuierlich steigende Gästezahlen vorzuweisen sind. Und es ist festzustellen, dass immer mehr Reisende aus dem Ausland kommen.

Was stand bisher in diesem Jahr Neues an?

Hauptthema war der Märchenpfad. Damit haben wir viel Aufmerksamkeit bekommen. Und ich habe das Gefühl, dass der Märchenpfad sehr gut von den Hechingern angenommen wird. Das ist wirklich etwas sehr Schönes.

Kann man abschätzen, wie viele den Pfad besuchen?

Wir haben ja die neue Kinderkarte, unter anderem mit einem Quiz zum Märchenpfad herausgegeben. Wer alle Fragen richtig löst, bekommt in einer der Hechinger Eisdielen eine Gratiskugel. Dadurch haben wir den Vorteil, grob messen zu können, wie viele Leute den Pfad besuchen. Die Karte gibt es seit dem 1. August und 20 solcher "Gutscheine" wurden bis Mitte August schon eingelöst. Das zeigt, dass doch einige Besucher hier in der Ferienzeit unterwegs sind. Außerdem füllen wir die Prospektbox am Märchenpfad zur Zeit zwei Mal wöchentlich mit Karten auf. Das sind 40 Karten die Woche. Und beim Auffüllen sehe ich oft Mütter mit ihren Kindern und Leute, die die Vesper-Inseln in der Mittagszeit nutzen. Es wird also wirklich gut angenommen.

Wie kommen die Stadtführungen dieses Jahr an?

Auch das läuft gut. Wir hatten von Januar bis Juli 669 Teilnehmer in 33 gebuchten Führungen, bei den öffentlichen Führungen waren es 336 Teilnehmer.

Was steht für die Zukunft auf der Tourismus-Agenda?

Die Umsetzung der Neuauflage des Wanderparadieses läuft noch, erfordert allerdings noch etwas mehr Zeit. Neun Rundwanderwege sollen beschildert werden. Das werden wir dieses Jahr allerdings nicht mehr umsetzen können.

Warum nicht?

Es ist richtig viel Arbeit und das dauert einfach seine Zeit. Zuerst wurde mit dem Albverein ein Konzept erarbeitet, dann wurde umfassend in den einzelnen Ortschaften informiert. Diese konnten Änderungswünsche und Empfehlungen abgeben. Dann sind Mitglieder des Albvereins alle Touren noch einmal abgegangen, um möglichst alle Wünsche einbinden zu können. Im nächsten Schritt kommt Hans-Georg Sievers und wird die Touren wiederum ablaufen und festlegen, wo überall Wegweiser angebracht werden müssen. Er hat das Beschilderungskonzept für die Schwäbische Alb erstellt.

Sind das viele Schilder?

Da kommt man locker auf über 100 Wegweiserstandorte. Und wenn dieser Schritt abgeschlossen ist, muss man mit den Grundstücksbesitzern in Kontakt treten. Handelt es sich um private Grundstücke oder womöglich um Grundstücke von anderen Kommunen? Das muss geklärt werden. Das kostet alles Zeit.

Wie steht es um die neuen Infotafeln?

Das läuft parallel zu den Wanderwegen, da die einen großen Teil der Infotafeln einnehmen und muss deshalb zeitlich abgestimmt werden. Im Moment sammeln wir die Rückmeldungen der Ortschaften. Im September werden die wahrscheinlich alle vorliegen. Unser Wunsch ist es, die Tafeln noch in diesem Jahr auszutauschen.

Die Fragen stellte Natascha Kübler.