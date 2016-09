Hechingen Sexueller Missbrauch an Enkelin: Großvater verurteilt

Besonders schwer wog in den Augen des Gerichts die Tatsache, dass es sich bei dem Opfer um die damals elf oder zwölf Jahre alte Enkelin handelte. An ihr soll sich der Angeklagte bei einem gemeinsamen Urlaub vor 15 oder 16 Jahren, als die Enkelin mit den Großeltern im Wohnwagen in einem Bett schlief, vergangen haben. Das Opfer musste vor Gericht nicht aussagen, hatte aber in der richterlichen Vernehmung nach der Anzeige im Mai diesen Jahres umfangreiche Angaben gemacht, die Richter Ernst Wührl der Verhandlung zu Grunde legte.

Demnach habe der Großvater das neben ihm schlafende Mädchen an den Schenkeln und im Intimbereich gestreichelt und sei mit dem Finger in sie eingedrungen. Das Kind war davon aufgewacht und hatte versucht, sich dem Zudringlichkeiten zu entziehen, aber erst als die Großmutter aufwachte, hatte er von ihr abgelassen. Das Mädchen setzte für den Rest des Urlaubs durch, in einem eigenen Bett schlafen zu dürfen. In der Folge habe die Enkelin, die bis dahin ein gutes Verhältnis zu den Großeltern gehabt habe, diese gemieden, aber mit niemanden über den Vorfall gesprochen.

Ans Licht kam die Sache erst etwa fünf Jahre später, als die Enkelin sich weigerte, zu den Großeltern zu gehen. Sie vertraute sich ihrer Schwester an, die darauf erklärte, ihr sei das Gleiche auch schon passiert. Der Vater habe den Großvater zur Rede gestellt, dieser sei dann ausfallend geworden, worauf die Familie den Kontakt zu ihm abgebrochen hatte. Warum aber die Anzeige erst jetzt? Die ältere Schwester brachte den Stein ins Rollen, da ihre Kinder jetzt ungefähr in dem Alter sind, als sie und ihre Schwester zu Missbrauchsopfern wurden, verlas Richter Wührl. Der Missbrauch an der Schwester wurde nicht verhandelt, er ist verjährt.