Hechingen Schulglocke muss nachjustiert werden

"Das ist schon laut, sie schreit ja immer"

Auch einer anderen Anwohnerin sind das Läuten der Schulglocke und die Durchsagen unangenehm aufgefallen. "Das ist schon laut, wenn sie etwas durchsagt, sie schreit ja immer", schildert Katharina Riester ihre Eindrücke. Sie betreffe das zum Glück nicht so, weil sie sich meist von der Realschule abgewandten Seite der Wohnung aufhalte. Es sei zudem schon Gewohnheit, aber: "Etwas leiser wäre angenehmer", sagt Riester.

Sie erzählt außerdem, dass ein jüngerer Hausbewohner sich bereits oft über die Schulglocke beklagt hat. Und sie kann den Mann verstehen. "Wenn man ausschlafen will...", meint sie. Zu allem Überfluss läutet die Schulglocke auch mal am Wochenende und an Feiertagen. "Nicht immer, aber immer öfter", sagt Riester. Wenn keine Schule ist, könne doch auch die Glocke aus sein.

Das sieht auch Schulleiter Stefan Hipp so. "Eigentlich darf das nicht sein", sagt er. Warum die Schulglocke auch an Feiertagen ihren Dienst erledigt, kann er nicht beantworten. "Wenn es unter der Woche ist, weiß ich nicht, ob das so einfach abzustellen ist", meint er. Die Anwohner sollen sich aber auf jeden Fall melden, falls die Glocke am Wochenende und an Feiertagen klingelt.

Etwas erstaunlich ist es, dass die Glocke laut Schulleiter sogar schon leiser gestellt worden ist. Sie sei jedoch erst zu diesem Schuljahr eingeführt worden. "Wir werden das nochmal überprüfen", sagt Stefan Hipp. Das kann allerdings noch eine Weile dauern. Im Februar gibt es eine Besprechung mit SMV-Vertretern. Dabei geht es hauptsächlich um die Auswahl der Art des Gonges. Im Zuge dessen wird dann wohl auch die Lautstärke überprüft.

Bis dahin müssen sich die Anwohner also gedulden. Es gibt jedoch auch welche, denen macht das Gebimmel nichts aus. "Das ist kein Problem, man hört es, aber es stört nicht", sagt ein weiterer Anwohner. Vielleicht haben sich ja auch die anderen bis dahin an die neue Glocke gewöhnt.