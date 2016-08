Hechingen Schützengilde will ihr Image aufbessern

"Der sportliche Aspekt soll mehr im Fokus stehen, nicht das alte, angestaubte Image", erklärt Muzaffer Canga. Er ist seit zwei Jahren der Oberschützenmeister der Hechinger Schützengilde. Als Mitglied ist der 51-Jährige schon seit 1999 im Verein. "Ich sehe es als Sport und nicht als Waffenfaszination", erklärt er. Canga gehört der Gruppe der Kugelschützen im Verein an. Diese Gruppe macht zwei Drittel der rund 200 Mitglieder aus. Die zweite, kleinere Gruppe ist die der Bogenschützen. Etwa zehn Prozent der Mitglieder des Vereins sind Frauen.

Der Verein feiert in diesem Jahr bereits 500-jähriges Bestehen. Doch über die Geschichte kann der Oberschützenmeister nicht viel erzählen, er verweist auf Mitglieder, die älter sind und schon länger im Verein. Cangas Augenmerk richtet sich auf die Zukunft, er möchte seine Vorstellungen im Verein einbringen. Er will neben einem neuen Image auch die Anlage sukzessive wieder auf Vordermann bringen und die Jugendarbeit des Vereins intensivieren. Die Mitglieder der Schützengilde sind im Durchschnitt alle 40 aufwärts und der Verein braucht für die Zukunft Nachwuchs. Dies sei bisher allerdings kein Problem, der Verein habe seit Jahren steigende Mitgliederzahlen, so Canga. Eventuell werde der Verein sogar einen Mitgliederstopp verhängen, einfach weil der Platz sonst nicht ausreiche.

Der Oberschützenmeister dieses urschwäbischen Vereins hat türkische Wurzeln, seine Eltern kamen in den 1960er-Jahren zum Arbeiten nach Deutschland. "Zu meinem Erstaunen waren mir gegenüber alle sehr aufgeschlossen", beschreibt Muzaffer Canga die Stimmung im Verein. Seine Vereinskameraden zeigten Interesse an seiner Perspektive auf die Türkei: "Man diskutiert natürlich. Es wird jedoch Woche geschwätzt".