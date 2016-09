Hechingen "Schollian ist unbezahlbar"

Hechingen-Stein. 20 000 bis 30 000 Euro hätte das Römerfest einbringen sollen. Im Endeffekt kam der Förderverein gerade so auf Null raus. Und das obwohl die Einnahmen benötigt würden, um über die Runden zu kommen. "Wie wir das ausgleichen, weiß ich auch noch nicht", erklärte Gerd Schollian gestern gegenüber unserer Zeitung, bevor der hohe Besuch da war. Er kämpft dieses Jahr einmal mehr um Geld für die Römeranlage. Deshalb lautete später auch sein Anliegen, als er die Staatssekretärin Katrin Schütz begrüßte: "Dass sie da sind, zeigt uns ihre Wertschätzung. Ein Scheck mit 10 000 Euro wäre aber auch gut gewesen." Diesem Scherz folgte aber auch eine ernste Aufforderung. So bat Schollian die Staatssekretärin: "Wenn sie an Gelder rankommen, würden wir uns freuen, wenn das Römermuseum auch mal berücksichtigt wird."

Gerd Schollian und sein Engagement sind nicht wegzudenken beim Römermuseum. Dies wurden die Anwesenden gestern nicht müde zu betonen. Der Erste Beigeordneter Philipp Hahn erklärte: "Uns als Stadt ist bewusst, dass da auf uns eine Herausforderung zukommt, wenn Gerd Schollian und seine Helfer mal nicht mehr sind." Dem "unglaublich rührigen" Fördervereinsvorsitzenden sei es zu verdanken, dass vor Ort alles in einem guten Zustand sei.

Voll des Lobes