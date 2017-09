Hechingen Schmauch stammt aus einer Waffe

Derzeit sind das reine Spekulationen. Mehr Informationen könnte es nächste Woche, am Mittwoch, 4. Oktober, von 9.30 Uhr an geben, wenn der Forensiker seine Untersuchungen vorstellt. Auch hier steht im Mittelpunkt, wer geschossen hat.

Geklärt wurde am Mittwoch dagegen eine andere Frage: Könnten Schmauchspuren auf Carmelo B. auch von einem Nagelgerät stammen, das er als Zimmermannsgehilfe bedient hat? Nur zum Teil, berichtete eine Kripo-Expertin. Ein Teil der Schmauchspuren stammt von einer Waffe. Dass Carmelo B. geschossen hat, lässt sich aus diesen Spuren nicht ablesen. Das Gegenteil allerdings auch nicht. Nächste Woche wird das Gutachten zu Schmauchspuren an Calogero S. vorgestellt. Das musste diese Woche verschoben werden, weil der Anwalt des Angeklagten erkrankt war.

So wurden am Mittwoch noch die Vorstrafen der Prozessbeteiligten vorgelesen. Carmelo B. hat weitgehend eine Weiße Weste, Calogero S. war als Jugendlicher unter anderem wegen Diebstahls auffällig, später wegen rücksichtloser Fahrweise.

Erschreckend dagegen, was das Umfeld von Umut K. auf dem Kerbholz hat. Diese Gruppe hat mit Drogen gedealt. Giovanni M., der Mann der beim tödlichen Schuss neben Umut K. stand, hat Verurteilungen wegen schwerem Raub, Körperverletzung und Drogenbesitz. Und Alen S., ebenfalls dick drin im Drogengeschäft, hat in seiner Akte Vorverurteilungen wegen Diebstahl, Körperverletzung, Anbau von Betäubungsmitteln und Hehlerei.

Beide Männer haben bereits Haftstrafen abgesessen. Gegen sie läuft derzeit ein Strafverfahren wegen Drogenhandels.

Der Mordprozess wird am Mittwoch, 4. Oktober, um 9.30 Uhr fortgesetzt. Am 11. Oktober sollen die Plädoyers gehalten werden. Am Mittwoch, 18. Oktober, soll das Urteil fallen.