Hechingen Schlägerei als Ultima Ratio

Hechingen. Zum Jahresbeginn haben nicht nur Fitnessstudios, sondern auch Selbstverteidigungskurse Zulauf. Ob Sportverein, Kampfsportzentrum oder Volkshochschule – Anbieter solcher Kurse profitieren. Doch an und für sich geht die Gewaltkriminalität laut der polizeilichen Kriminalstatistik für Baden-Württemberg 2015 zurück. Geht es bei der Selbstverteidigung also um mehr, als im Notfall zuschlagen zu können?

Beim Kali ist das in jedem Fall so. Kali, eine Form der Selbstverteidigung, die ursprünglich von den Philippinen stammt, kann man am Kampfkunstzentrum in Hechingen lernen. Trainer Mischa würde zwar nicht von einem "Boom" bei den Kursen sprechen, merkt aber schon, dass die Teilnehmer gern kommen und "wirklich etwas über Selbstverteidigung lernen möchten." Er selbst hat mit Judo und Wing Tsun begonnen, wechselte dann aber zu Kali – wegen der Gesamtheit. Kali besteht zu gleichen Teilen aus Diplomatie, Flucht und Kampf. Ganz nach dem Motto: "Der nicht gekämpfte Kampf ist der beste." Nach Deutschland gebracht wurde Kali in den 80er Jahren durch Ulli Weidle, der heute noch am Europazentrum dieser Kampfkunst in Reutlingen unterrichtet. Das Kampfkunstzentrum in Hechingen gibt es seit 2002; dieses Jahr wurde dann der dazugehörige Verein gegründet. Das Zentrum will sein Programm zudem weiter ausbauen. Es sind zum Beispiel Selbstverteidigungskurse für Frauen geplant, da gerade diese in letzter Zeit sehr stark nachgefragt werden.

Das Kali-Training beginnt mit einer Aufstellung im Kreis. "Ich suche nach Wissen. Ich biete Respekt. Ich denke an den Ursprung." – die drei Grundsätze des Trainings werden gemeinsam gesprochen. Anschließend folgt eine Aufwärmübung zu dritt. Einer muss dafür sorgen, dass die anderen Beiden sich nicht in die Quere kommen. Dabei wird die eigene Positionierung trainiert, oder auch das "Monitoring", wie Mischa es nennt. "Seine Umgebung wahrzunehmen, ist die erste Barriere in der Selbstverteidigung. Dabei geht es um Aufmerksamkeit, keineswegs um Paranoia", betont er.